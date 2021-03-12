Суд взыскал с Цеповяза и его бывшей жены почти 140 млн рублей

Суд в Краснодарском крае оставил в силе решение о взыскании с Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней почти 140 миллионов рублей по делу о вымогательстве. Об этом «360» сообщил адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.

«Исковые требования моего доверителя — Исюка Александра Григорьевича — удовлетворены частично. Взыскано солидарно с Цеповяза Вячеслава Андреевича, а также Стришней Натальи Ивановны материальный ущерб в размере 134 миллионов рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами», — сообщил Хачатуров.

Уголовное дело в отношении Цеповяза, его бывшей жены и еще двух фигурантов дела направлено в прокуратуру Ростова-на-Дону для утверждения обвинительного заключения. Этот вопрос до 17 марта 2021 года должен рассмотреть замгенпрокурора Ростова-на-Дону Александр Жаков, после чего дело будет направлено для рассмотрения в суд по существу, рассказал адвокат.

Судебные тяжбы в рамках этого дела длились более года.