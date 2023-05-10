Деньги 10 мая 2023, 21:04 Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд рублей неуплаченных налогов Суд в Москве взыскал более 192 млрд рублей с бизнесмена Хотина по делу о неуплате налогов piqsels

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Замоскворецкий суд Москвы взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина свыше 192 миллиардов рублей по делу о неуплате налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл». Об этом сообщили на сайте Мосгорсуда.

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина как бенефициара «Русь-Ойл» в пользу государства 192 миллиарда 157 тысяч 539 рублей.

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«С обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний „Русь-Ойл“», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщило РИА «Новости», дело рассматривали в закрытом режиме, чтобы обеспечить сохранение тайны следствия. По данным прокуратуры, группа «Русь-Ойл» пользовалась схемой уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а также НДС и налога на прибыль.

Хотина отправили под домашний арест решением Басманного суда еще в апреле 2019 года. А в сентябре 2018 года арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального Банка России признал банк «Югра» банкротом, сообщил RT.