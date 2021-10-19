Суд впервые с 2015 года признал незаконным отзыв лицензии у банка

Приказ ЦБ России об отзыве лицензии у краснодарского банка ЮМК признали незаконным. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, написала газета «Коммерсант».

Последний раз приказ ЦБ об отзыве лицензии признавали незаконным в 2015 году. Шесть лет назад такое решение было принято по кейсу АО «Профессионал банк» и Атлас банка, рассказал изданию партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Он отметил, что суды нечасто выносят акты в пользу банков. Партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев также указал на то, что решения ЦБ редко обжалуются, поскольку регулятор фактически приравнен к одной из ветвей власти.

Лицензию у ЮМК Банка отозвали 19 марта 2021 года. Причиной такого решения ЦБ РФ стали многократные нарушения законодательства, в том числе в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма. Также банк уличили в непрозрачном выводе денег за рубеж с целью сокрытия реальных финансовых потоков. ЮМК банк подал апелляцию к ЦБ уже через 10 дней после отзыва лицензии. И вот спустя почти полгода решение ЦБ признали незаконным.