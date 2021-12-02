Суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд США не удовлетворил иск бывших акционеров обанкротившейся нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов. Таким постановлением приставов поделилось РИА «Новости».

Иск экс-акционеров был отклонен, а дело закрыто из-за ходатайства ответчика — России. До этого дело приостановил суд инстанцией ниже, но акционеры решили запросить пересмотр этого решения, однако процесс все же завершили.

Бывшие акционеры ЮКОСа подали в суд на ответчика в лице России. В 2014 году Гаагский суд принял их иск и обязал Россию выплатить им приблизительно 50 миллиардов долларов, однако Москва с таким решением не согласилась, оспорив его. В 2016 году приговор был аннулирован, но в 2020 суд все же решил вменить России обязательство выплаты той же самой суммы.

На это Москва ответила кассационной жалобой в Верховный суд Нидерландов, в которой выразила требование об отмене заключения апелляционного суда Гааги. Высшая инстанция удовлетворила прошение России, сняв обязательство о выплате уже 57 миллиардов долларов — число увеличилось из-за начисленных пени.