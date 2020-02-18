Суд признал ритейлера «Юлмарт» банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал онлайн-ретейлера «Юлмарт» банкротом.

Как сообщил «ТАСС», компания попала под процедуру наблюдения в июне 2018 года. В ее отношении было введено конкурсное производство на шесть месяцев.

Инициатором прекращения процедуры наблюдения стал временный управляющий компанией, посчитавший, что у должника достаточно имущества для покрытия всех долгов, общая сумма которых составляет более шести миллиардов рублей. Его поддержали кредиторы «Юлмарта» — компания «Бигбокс» и Сбербанк.

16 апреля будет решен вопрос об утверждении конкурсного управляющего. При этом пока неизвестно, существует ли возможность восстановления платежеспособности «Юлмарта».

Долг «Юлмарта» возник после того, как компания взяла кредит в Газпромбанке на один миллиард рублей для пополнения оборотных средств компании.

Как сообщалось ранее, в апреле прошлого года суд признал совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича банкротом. Была введена процедура реализации его имущества в течение шести месяцев.