    30 декабря 2019, 14:35

    Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

    Алексей Сахаров

    Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Тюменской области. На предприятии ввели процедуру конкурсного производства, сообщил ТАСС.

    «Признать несостоятельным банкротом АО „Антипинский нефтеперерабатывающий завод“ и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», — огласила вердикт судья.

    Администрация завода ранее сама обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании предприятия банкротом. В процессе рассмотрения дела суд 3 сентября ввел на заводе процедуру наблюдения на предприятии. В ходе разбирательств к рассмотрению дела привлечены кредиторы завода. Среди них оказались Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие организации.

    Тем временем Московский нефтеперерабатывающий завод запланировал ввести в эксплуатацию комплекс «Евро+». Комплекс позволит увеличить производство керосина и дизельного топлива. Введение комплекса в строй запланировано на 2020 год. «Газпром нефть» планирует вложить в проект 98 миллиардов рублей.