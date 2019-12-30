Суд признал банкротом Антипинский НПЗ

«Признать несостоятельным банкротом АО „Антипинский нефтеперерабатывающий завод“ и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев со дня принятия решения», — огласила вердикт судья.

Администрация завода ранее сама обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании предприятия банкротом. В процессе рассмотрения дела суд 3 сентября ввел на заводе процедуру наблюдения на предприятии. В ходе разбирательств к рассмотрению дела привлечены кредиторы завода. Среди них оказались Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие организации.

Тем временем Московский нефтеперерабатывающий завод запланировал ввести в эксплуатацию комплекс «Евро+». Комплекс позволит увеличить производство керосина и дизельного топлива. Введение комплекса в строй запланировано на 2020 год. «Газпром нефть» планирует вложить в проект 98 миллиардов рублей.