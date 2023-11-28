Деньги 28 ноября 2023, 14:21 Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» из-за «Дружбы» Арбитражный суд Москвы остановил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» Igor Grussak/dpa/globallookpress

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Производство по требованию «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей из-за загрязнения нефтепродуктов на магистрали «Дружба» в 2019 году прекратили. Пресс-служба Арбитражного суда Москвы заявила об этом РБК.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», — сообщил представитель суда.

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«Транснефть» подала иск в августе 2022 года. Она потребовала от «Роснефти» два миллиарда рублей за неисполнении или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам хранения. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 ноября 2023 года прекратил производство по жалобе «Роснефти» на отказ суда по иску к «Транснефти» на 3,4 миллиарда рублей.

Тяжба началась после того, как в апреле 2019 года на нефтепроводе «Дружба» произошло загрязнение хлорорганикой с последовавшим сбоем поставок. Из-за этого до июня приостановили перекачку сырья в Белоруссию, Польшу, Украину, Венгрию, Германию и Прибалтику. «Известия» сообщали, что переговоры по компенсации планировали провести в Минске.