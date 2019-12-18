    18 декабря 2019, 13:34

    Суд обязал Россию компенсировать «Укрнафте» $44 млн крымских активов

    Алексей Сахаров

    Верховный Суд Швейцарии во второй раз оставил в силе арбитражное решение о возмещении Москвой потерянных «Укрнафтой» активов в Крыму. Общая сумма компенсаций превышает 44 миллиона долларов плюс компенсация судебных издержек украинской стороне.
    Суд обязал Россию компенсировать «Укрнафте» $44 млн крымских активов

    Как напомнили в пресс-службе украинской нефтяной компании, 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО «Укрнафта» в Крыму. В мае 2019 года Москва обжаловала это решение, обратившись в Верховный суд Швейцарии с соответствующим требованием.

    Теперь Верховный суд Швейцарии снова отказал России в отмене первоначального решения. Более того, страну обязали выплатить ПАО «Укрнафта» 155 000 швейцарских франков судебных расходов.

    ПАО «Укрнафта» рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения

    Пресс-служба ПАО «Укрнафта».

    Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит, подчеркнули в украинской компании. Таким образом, международный суд возложил на Россию «ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват» офисов и заправок «Укрнафты» в Крыму.

    Позиция российской стороны в этом споре была выражена ранее: Верховный суд Швейцарии не имеет юрисдикции рассматривать судебную тяжбу между Россией и «Укрнафтой». Кроме того, по мнению отдельных юристов-международников, такое решение швейцарского арбитража может больше аукнуться самой Украине: де-юре суд признал, что Крым не является ее частью.