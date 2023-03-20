Деньги 20 марта 2023, 11:28 Суд Нижнего Новгорода арестовал активы Volkswagen в РФ по просьбе «ГАЗа» РБК: Нижегородский суд арестовал имущество Volkswagen в России по иску «ГАЗа» Unsplash

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Суд Нижнего Новгорода наложил арест на имущество немецкого автомобильного концерна Volkswagen в России. Об этом сообщили журналисты РБК.

По их данным, поводом для такого решения стал иск от российского автопроизводителя «ГАЗ». Представители этой компании пожаловались, что Volkswagen расторг соглашения о сборке машин в Нижнем Новгороде.

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Этот шаг со стороны немецкого концерна повлек за собой крупные убытки для российского производителя. В «ГАЗе» заявили, что из-за расторжения договора российская компания потеряла 15,6 миллиарда рублей.

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Среди попавших под арест активов — доли подразделений и дочерних компаний Volkswagen в различных организациях. Кроме того, по решению суда ФНС не сможет проводить любые регистрационные действия, связанные с ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс». Среди них — ликвидация, реорганизация, изменение состава участников и уставного капитала в этих компаниях.