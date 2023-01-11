11 января 2023, 03:03
Суд изъял акции головной компании группы Fesco в пользу государства
Суд Москвы изъял акции головной компании группы Fesco осужденных братьев Мамедовых
Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства — головной компанией группы Fesco. Заседание, которое длилось 14 часов, инициировала Генпрокуратура России, сообщило РИА «Новости».
Решение огласили около 02:00, рассказал адвокат одного из ответчиков Михаил Ошеров.
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«Судья удовлетворила иск в полном объеме», —отметил он.
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В декабре Мещанский районный суд Москвы отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию. Их признали виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве при реализации государственных контрактов и по другим статьям. У Зиявудина Магомедова конфисковали акции Fesco в пользу государства.
Бизнесменов арестовали в 2018 году, все это время они были под стражей. Их имущество на сумму 45 миллиардов рублей было арестовано. Прокуратура просила не снимать арест, пока не будет покрыт нанесенный Магомедовыми ущерб.
Россия
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