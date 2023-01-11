Деньги 11 января 2023, 03:03 Суд изъял акции головной компании группы Fesco в пользу государства Суд Москвы изъял акции головной компании группы Fesco осужденных братьев Мамедовых РИА «Новости»

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Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства — головной компанией группы Fesco. Заседание, которое длилось 14 часов, инициировала Генпрокуратура России, сообщило РИА «Новости».

Решение огласили около 02:00, рассказал адвокат одного из ответчиков Михаил Ошеров.

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«Судья удовлетворила иск в полном объеме», —отметил он.

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В декабре Мещанский районный суд Москвы отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию. Их признали виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве при реализации государственных контрактов и по другим статьям. У Зиявудина Магомедова конфисковали акции Fesco в пользу государства.

Бизнесменов арестовали в 2018 году, все это время они были под стражей. Их имущество на сумму 45 миллиардов рублей было арестовано. Прокуратура просила не снимать арест, пока не будет покрыт нанесенный Магомедовыми ущерб.