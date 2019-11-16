Суд арестовал 451 млн рублей на счетах обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Топ‐менеджера «Интер РАО» Цуркан официально обвинили в шпионаже Подробнее

Деньги изъяли по месту жительства обвиняемой и в арендуемых ею индивидуальных банковских сейфах. Цуркан теперь запрещено владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом. Общая сумма арестованных счетов — около 451 миллионов рублей.

Ранее Лефортовский суд арестовал три банковских счета Цуркан, на которых лежат более 500 миллионов рублей. Таким образом, в рамках уголовного дела арестовано около миллиарда рублей.

По версии следствия, 16 августа 2004 года россиянка стала работать агентом в рамках сотрудничества со спецслужбой Молдавии. В конце апреля 2015-го она получила в Москве электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества» и в сентябре передала его спецслужбе Молдавии. По этой причине женщину обвиняют по статье «Шпионаж».

Цуркан не признала свою вину. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела тот документ. По мнению бывшего члена правления «Интер РАО», ее хотят сместить с должности из-за «принципиальной неподкупности».

Согласно данным из дипломатических источников, ранее Цуркан отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт.

Обвиняемая сидит в СИЗО «Лефортово» под арестом, срок которого продлен до середины декабря.