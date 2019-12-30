Subaru в России будут дорожать

Рекомендованные розничные цены на машины в среднем вырастут от шести до 10%. Все будет зависеть от модели и комплектации. Такое решение японская компания приняла в связи с постановлением российского правительства о повышении ставок утилизационного сбора на новые импортные автомобили.

Желающие еще могут успеть купить в начале 2020-го автомобили этого года выпуска по текущим ценам.