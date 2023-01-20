Деньги 20 января 2023, 12:49 Студия-разработчик компьютерных игр Riot Games сократила почти 50 человек

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Из-за пересмотра стратегии разработки в 2023 году студия, известная по играм League of Legends и Valorant, сократила разом 46 сотрудников. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на игровое издание PCGamesN.

Сложная экономическая ситуация в компании привела к массовым увольнениям. Проблемы спровоцировало сокращение тысячи сотрудников в Microsoft.

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«Студия Riot Games осуществила стратегические изменения в нескольких командах, чтобы заострить внимание на ряде областей. Некоторые позиции были сокращены, что затронуло в общей сложности 46 сотрудников», — прокомментировал руководитель отдела внешних коммуникаций Брайан Чуи.

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При этом на сайте компании есть около 150 открытых вакансий. Сотрудников ищут для работы над основными продуктами, которые планирует расширить студия Riot Games.