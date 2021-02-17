Студент перечислил топ-10 способов, как сэкономить в магазине пару тысяч

Из-за маркетинговых уловок многие покупатели теряют в магазинах лишние деньги. Сумму в чеке реально уменьшить, если не попадаться на приемы торговых сетей.

Секретами экономии британский студент Джордан Кокс поделился с порталом NHS Offers, который специализируется на этой теме.

По данным Управления национальной статистики 2019 года, в среднем семья из Великобритании тратит ежегодно на продукты 3224 фунтов стерлингов, или более 330 тысяч рублей.

«Большинство людей проводят в супермаркетах больше времени, чем в любом другом магазине, и с годами продуктовые гиганты освоили приемы, заставляющие покупателей тратить больше», — подчеркнул Джордан.

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Первое, что он посоветовал сделать, — пересмотреть отношение к любимым брендам. Порой человеку приходится доплачивать порядка 70% только за узнаваемую надпись на упаковке. Лучше перейти на уровень ниже и сравнить альтернативу, чем переплатить.

Студент указал на распространенное заблуждение о ценах на импортные продукты питания. Якобы они дороже из-за различных налогов. Зачастую конкуренция нивелирует разницу в стоимости или же делает привозные товары выгоднее продукции собственного производства.

Кокс напомнил и о законе, защищающем права потребителей: требовать возмещения за некачественный товар не только разумно, но и порой довольно прибыльно. Зачастую супермаркеты и бренды в качестве жеста доброй воли отправляют недовольному клиенту купоны или подарочные карты на сумму, которая превышает стоимость не устроившей покупателя продукции.

Ватные палочки будут дешевле в отделе товаров для младенцев, чем там, где продают косметические средства для взрослых. А продукция с оптимальными ценами обычно стоит либо высоко, либо низко на полках, но никогда — на уровне глаз.

Товары с истекающим сроком годности обычно продаются со скидкой до 90%. Обычно ценники на них меняют ближе к вечеру. Такие продукты можно съесть в день покупки или заморозить. В любом случае, выгода будет ощутимой.

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При выборе лекарств можно остановиться на самом дешевом вариантес нужным действующим веществом. Надписям вроде «на 50%» не всегда стоит верить: сверьте цену за 100 граммов продукции и поймете, действительно ли вам предлагают более дешевую. Мини-упаковка может стоить вдвое дороже, а ее приобретение станет не лучшим вариантом в поиске баланса цены и качества.

Если супермаркет предлагает нечто по заниженной цене, то можно купить сразу несколько позиций по акции, чем потом платить за товар полную стоимость.