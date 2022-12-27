Эксклюзив 27 декабря 2022, 11:40 «Сценарий на десять лет». Экономист — о «футуристических гипотезах» Медведева Аналитик Кульбака назвал прогнозы Медведева на 2023 год «странными» РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал отказ от евро, доллара и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году. Насколько его прогнозы могут быть реальными, «360» рассказал экономист, аналитик Николай Кульбака.

Накануне Медведев в своем Telegram-канале опубликовал несколько «футуристических гипотез» на будущий год. Он предсказал повышение цен на нефть до 150 долларов за баррель и на газ до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Также Медведев предвидел отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.

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По словам эксперта, Медведев, скорее всего, написал свои пожелания. Кульбака считает, что многие тезисы не могут быть реализованы в течение одного года. Возможно, зампред Совбеза описал сценарий на десять лет вперед.

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«Во-первых, в условиях предстоящего замедления роста экономики, о котором говорят все экономисты, спрос на энергоресурсы будет только уменьшаться. Во-вторых, отказ от доллара и евро — достаточно странное заявление. Наоборот, в условиях кризиса доллар укрепляется и большинство активов стараются уйти в более надежную гавань», — отметил Кульбака.

Поэтому этот прогноз к экономике не имеет никакого отношения, резюмировал экономист.

В реальность высказываний Медведева не поверил и бизнесмен Илон Маск, которому российский политик предрек кресло президента США. Миллиардер назвал список «эпичным тредом».