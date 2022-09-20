Долю экспорта в ВВП России сократят к 2030 году | 360°

Деньги 20 сентября 2022, 11:22 Поделиться Telegram

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Viber Долю экспорта в ВВП России сократят к 2030 году «Ведомости»: правительство России запланировало перестройку экономики к 2030 году freepik.com

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Правительство России рассчитывает к 2030 году сократить долю экспортных отраслей в структуре ВВП и завершить перестройку экономики в пользу внутреннего рынка. Этот вопрос обсудили на стратегической сессии в конце августа, сообщили «Ведомости».

Если в прошлом году доля экспортных отраслей в структуре ВВП России составляла 29,8%, то к 2030 году ее рассчитывают сократить до 22,6%. Вклад обрабатывающих производств увеличится с 5,3 до 8%, сферы строительства, ЖКХ и недвижимости — с 14,6 до 16,4%, информационных технологий и науки — с 6,8 до 8,8%, а общественного питания, туризма и досуга — с 1,6 до 3,2%.

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Такие результаты заложили в план, который правительство взяло за основу. Ему дали условное название «ускоренная адаптация» и запланировали увеличить ВВП за девять лет на 17%.

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Стратегическая сессия прошла 30 августа. По ее итогам премьер-министр Михаил Мишустин дал несколько поручений, в том числе по проектам законов о выпуске и обращении цифровой валюты, стимулированию россиян к долгосрочным накоплениям и упрощению доступа иностранных инвесторов на российский финансовый рынок.

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