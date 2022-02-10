Стройматериалам в России предсказали подорожание на 10%

В 2022 году в России поднимутся цены на отделочные стройматериалы и древесные плиты. Бизнес предрек им рост на 10%. Причина кроется в вводе антидемпинговой пошлины для китайских производителей меламина.

Генеральный директор Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) Тимур Иртуганов сообщил газете «Известия», что подорожают настенные и напольные покрытия, плинтусы и другие материалы для отделки.

Пошлины на меламин рекомендовала повысить Евразийская экономическая комиссия из-за жалобы отечественного монополиста «Невинномысского азота». Он заявил о демпинге со стороны китайских поставщиков.

В ЕЭК предлагают ввести пошлину на вещество из КНР на пять лет. Для разных производителей ее размер варьируется от 16,08% до 19,46%. В связи с этим поднимутся и цены. Однако производимый в России меламин не подходит для производства древесных плит, соответствующим современным мировым стандартам качества.

АМДПР уже попросила у ФАС разораться в ситуации, чтобы не допустить роста цен. Ведомство рассматривает вопрос.