Строительство частных домов подорожало в России

Строительство частных домов за год подорожало в России почти в полтора раза. Об этом заявил учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов.

Как пояснил эксперт, построить частный дом стало дороже или повышения цен на стройматериалы. Если в конце 2020 года строительство одного «квадрата» коробки из газобетона с черновой отделкой стоило 30 тысяч рублей, то через год стало уже обходиться в 45 тысяч рублей.

«Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома площадью 100 „квадратов“ составляла три миллиона рублей из газобетона и 3,5 миллионов рублей и бруса, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 и 5,3 миллионов рублей соответственно», — рассказал Лукинов РИА «Новости».

Он добавил, что из-за подорожания строительства россияне стали возводить дома меньшей площади. В Подмосковье в позапрошлом году средняя площадь частного жилья составляла 100-160 «квадратов». Теперь значения уменьшились до 60-120 квадратных метров. Также россияне стали больше отдавать предпочтение домам из камня, так как цена на древесину резко выросла.