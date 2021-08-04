Предприниматель объяснил, как рост надбавок по ипотеке может повлиять на строительную отрасль

Центральный банк России принял решение увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По словам управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, такой подход может сказаться на доступности ипотеки. Об этом сообщили «Известия».

«Положительным эффектом решения ЦБ станет уменьшение доли необеспеченных кредитов и числа заемщиков, которые берут ипотеку, не имея собственных накоплений, не принимая во внимание возможные изменения экономической ситуации и своих финансовых возможностей», — отметил специалист.

Однако специалист отметил, что решение Центробанка может сказаться на повышении процентной ставки. Многие желающие купить жилье не смогут позволить себе оформить ипотеку и отложат это решение на неопределенный срок. Из-за этого строительные фирмы будут переносить реализацию новых проектов.