Строители предупредили о риске полной заморозки дорожно-строительных работ в России

Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) сделала обращение к правительству РФ. Организация предупреждает о возможном возникновении рисков полной заморозки дорожно-строительных работ после введения поправок в области казначейства. Об этом сообщили РИА «Новости».

В Бюджетный кодекс поступили поправки, согласно которым с 1 января введены новые правила казначейского сопровождения денежных средств по государственным контрактам. НАИК полагает, что введенная мера сопровождения контрактов до миллиарда рублей вызовет проблемы в хозяйственной деятельности подрядных организаций.

«В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств ввиду произошедшего удорожания строительных ресурсов, принятые новеллы остановят строительство всех крупных объектов», — сказала генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук.

Согласно новым правилам, средства до миллиарда рублей будут поступать на лицевой счет казначейства, делаясь неликвидными до конца исполнения договора. Все расходы, которые не относятся к конкретным объектам, будут оплачиваться из личных средств компаний.

Вице-председатель РСПП Игорь Вдовин отметил, что в настоящее время отрасль не готова работать по новым правилам.

«Мы просим изменить срок его вступления в силу, чтобы не заблокировать деятельность строительных компаний», — заявил Вдовин.