26 июня 2023, 10:59
Страны Запада оказались в критическом состоянии из-за госдолга
Директор от России в МВФ Можин заявил о критическом состоянии многих стран Запада
Многие страны, в том числе западные, попали в критическое состояние из-за высокого уровня госдолга. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин в интервью РИА «Новости».
Он напомнил, что во время пандемии коронавируса произошел большой спад в экономике, поэтому увеличились дефициты бюджетов. Их нужно было компенсировать за счет повышения госдолга, пояснил Можин.
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«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, в том числе, западные страны», — отметил исполнительный директор от России в МВФ.
Можин назвал основной причиной ситуации с госдолгом и инфляцией годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики. По его мнению, ухудшению способствовала накачка денег в экономику с целью оживить ее.
Директор от РФ в Международном валютном фонде добавил, что государства могут долго избегать дефолта даже в критическом долговом положении. Для этого страны выпускают гособлигации и принуждают собственные банки выкупать этот госдолг, указал Можин.
Ранее госдолг США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что причина ситуации с задолженностью Соединенных Штатов кроется в непродуманной экономической политике.
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