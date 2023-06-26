Деньги 26 июня 2023, 10:59 Страны Запада оказались в критическом состоянии из-за госдолга Директор от России в МВФ Можин заявил о критическом состоянии многих стран Запада РИА «Новости»

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Многие страны, в том числе западные, попали в критическое состояние из-за высокого уровня госдолга. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса произошел большой спад в экономике, поэтому увеличились дефициты бюджетов. Их нужно было компенсировать за счет повышения госдолга, пояснил Можин.

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«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, в том числе, западные страны», — отметил исполнительный директор от России в МВФ.

Можин назвал основной причиной ситуации с госдолгом и инфляцией годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики. По его мнению, ухудшению способствовала накачка денег в экономику с целью оживить ее.

Директор от РФ в Международном валютном фонде добавил, что государства могут долго избегать дефолта даже в критическом долговом положении. Для этого страны выпускают гособлигации и принуждают собственные банки выкупать этот госдолг, указал Можин.

Ранее госдолг США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что причина ситуации с задолженностью Соединенных Штатов кроется в непродуманной экономической политике.