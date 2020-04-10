Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти. Предварительные итоги переговоров

Страны ОПЕК+ решили перенести обсуждение на пятницу, 10 апреля. Все участники видеоконференции, которая проходила в четверг, согласились с мая сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, кроме Мексики.

Беспрецедентное сокращение

Странам ОПЕК+, куда входит и Россия, после переговоров, которые длились девять часов, удалось достигнуть только предварительной договоренности. Вот ее условия: в мае–июне сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля — на восемь миллионов баррелей, а с января 2021-го по апрель 2022-го — на шесть миллионов.

При этом разные участники сделки должны сократить добычу по-разному. Например, Россия и Саудовская Аравия — на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая, Иран — на более чем один миллион, а Мексика — на 400 тысяч. Условия опубликованы в итоговом пресс-релизе.

«Нам удалось преодолеть разногласия. Это будет очень важная сделка. Это позволит рынку нефти начать путь к восстановлению», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сокращения еще на пять миллионов в сутки участники сделки ждут от других стран — США, Канады, Бразилии и Норвегии. Хотя это и не включено в предварительно принятый документ. Представителей этих четырех стран также приглашали поучаствовать в видеоконференции, но непонятно, присоединились ли они к обсуждению.

Обсуждение продолжится в пятницу, 10 апреля, в рамках переговоров в формате G20.

Неуступчивость

Но у этого плана есть две проблемы. Во-первых, министр энергетики Мексики Росио Нале Гарсия была согласна на сокращение лишь на 100 тысяч баррелей вместо 400 тысяч. По информации РИА «Новости», делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции.

«Мексика для стабилизации цен на нефть на заседании ОПЕК предложила сокращение на 100 тысяч баррелей в день в течение двух месяцев», — написала Росио Нале Гарсия в Twitter, она не добавила никаких комментариев о неудаче переговоров.

Вторая проблема связана с тем, что из-за коронавирусного кризиса потребление нефти резко уменьшилось: перестали летать самолеты, люди стали меньше ездить на машинах, снизилась экономическая активность. Даже если все страны согласятся и пойдут на беспрецедентное сокращение добычи на 15 миллионов баррелей в сутки, это все равно не освободит хранилища от запасов нефти, считает Reuters.

Необходимость соглашений

Кризис начался с того, что страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения по ограничению добычи нефти. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по разработке в странах, и Саудовская Аравия увеличила свои поставки в апреле до рекордных 12,3 миллиона баррелей в сутки, а Россия — до 11,3 миллиона. Рост добычи и отсутствие определенности вызвали крах на нефтяных рынках.

По словам Дмитриева, если бы Россия и Саудовская Аравия не стали договариваться, цены на нефть могли достигнуть 10 долларов за баррель. Об этом он сказал в комментарии Bloomberg TV.