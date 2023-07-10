Деньги 10 июля 2023, 11:28 Страны на фоне антироссийских санкций начали возвращать свои золотовалютные резервы Reuters: 68% стран репатриировали золото в качестве актива-убежища piqsels

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Исследование американской инвестиционной компании Invesco показало, что страны из-за санкций против России стали репатриировать свои резервы в золоте. За два года на 18% больше опрошенных центробанков решили, что надежней хранить их на территории своей страны, сообщило агентство Reuters.

Регуляторы многих стран на фоне высокой инфляции, геополитической стабильности и санкционной политики Запада пересмотрели свою стратегию. Почти 60% центробанков и фондов признались, что в качестве резервов предпочли валюте золото. Примерно 85% опрошенных спрогнозировали рост инфляции в ближайшие 10 лет по сравнению с прошедшим десятилетием.

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Авторы исследования заявили, что заморозка золотовалютных резервов России создала опасный прецедент, поэтому многие страны передумали хранить золото заграницей. Если в 2020 году 50% держали его в своей стране, то в 2023 году — 68%.

МИД России назвал заморозку активов страны воровством. Несмотря на санкции, в марте 2023 года международные резервы России увеличились на 8,8 миллиарда долларов, до 594,6 миллиарда.