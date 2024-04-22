Деньги 22 апреля 2024, 09:56 Страны ЕС почти договорились об использовании российских активов Страны ЕС почти договорились об использовании доходов от замороженных активов РФ РИА «Новости»

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Руководство стран Евросоюза почти достигло «политического соглашения» в вопросе использования доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Бельгии Винсента Ван Петегема.

По данным агентства, первое использование этих средств планируется к 1 июля.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил ранее, что ждет конкретных решений от переговоров, запланированных на 22 апреля. Он просил коллег из стран ЕС «поискать» оружие для Украины.

Помимо использования доходов от активов РФ министры могут обсудить 14-й пакет антироссийских санкций. В него заложат меры против обхода действующий рестрикций.

В США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В Госдуме этот шаг назвали обыкновенной кражей, которая ломает всю систему финансовых отношений.