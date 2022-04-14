Страны ЕАЭС уйдут от взаиморасчетов в долларах

Страны ЕАЭС пытаются избегать американского доллара во внутренних расчетах, стараясь использовать внутренние валюты. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

«Уделяем внимание вопросу уходу от доллара и применение внутренних валют при взаиморасчетах», — сообщил он.

Евдокимов пояснил, что еще до введенных антироссийских санкций страны союза использовали нацвалюты при внутренних расчетах.

«Доля этих расчетов составляла до 70% от всех операций», — добавил дипломат.

После начала специальной операции России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, касающиеся финансового, экономического и хозяйственного секторов.