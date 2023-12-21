Деньги 21 декабря 2023, 07:42 Страны Балтии предложат Евросоюзу принять 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций «Известия»: Евросоюз начал работать над 13-м и 14-м пакетами санкций

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Евросоюз после объявления 12-го пакета антироссийских санкций начал работу над следующими. Официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри сообщил об этом «Известиям».

«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», — сказал он.

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Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски уточнил, что 13-й и 14-й пакеты санкций уже начали разрабатывать. По его мнению, их, в отличие от предыдущего пакета, быстро сверстают и скоро вынесут на рассмотрение.

Его коллега, представитель Эстонии Яна Тоом заявила, что рестрикции предложат страны Балтии. Она допустила, что скоро не останется возможностей вводить новые ограничения — этот инструмент давления исчерпает себя.

Россия перенесла санкционное давление легче, чем предполагали, благодаря эффекту «ловушки большой страны». Ограничение экспорта подстегнуло цены на нефть, и поставщики компенсировали сокращение объемов.