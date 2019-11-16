«Странная уравниловка»: экономист оценил предложение о минимальной зарплате бюджетникам

Минимальная зарплата для бюджетников в размере двух прожиточных минимумов может стать причиной необоснованной уравниловки в небогатых регионах. Это предложение не подкреплено никакими расчетами. Таким мнением поделился с «360» директор Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров.

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По его словам, все исполнение данного закона в итоге ляжет на региональные бюджеты. При чем в России есть субъекты, где средний заработок по региону меньше, чем два минимальных размера оплаты труда. Таким образом, у регионов просто не хватит денег на выполнение этого закона.

«Получается, что там все будут получать одинаковую зарплату. Это уравниловка и очень странная», — заявил Владимир Назаров.

Назаров подчеркнул, что есть бюджетники, которые эффективно занимаются высококвалифицированным трудом. Другие же работают на должностях, где особых навыков не требуется. Почему низкоквалифицированный труд должен оплачиваться размерами в два минимальных размера оплаты труда непонятно.

«Почему вахтер должен получать зарплату медицинской сестры?», — привел пример экономист и особо отметил, что предложение абсолютно необоснованное и не подкрепленное расчетами.

Ранее парламент Республики Северная Осетия — Алания внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает ввести для бюджетников в регионах минимальную зарплату. По мнению депутатов, она не должна быть ниже двукратной величины прожиточного минимума. После выяснилось, что в подготовленном пакете документов отсутствуют расчеты и доказательная база о необходимости принятия данного законопроекта.