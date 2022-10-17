Странам ЕАЭС предрекли полный переход на оплату основных товаров в рублях | 360°

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Странам ЕАЭС предрекли полный переход на оплату основных товаров в рублях

«Известия»: все страны ЕАЭС перейдут на оплату основных товаров в рублях

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Рубль сейчас является одной из самых стабильных мировых валют. После того как страны ЕАЭС наладят систему оплаты газа в рублях, логичным станет переход на расчеты в этой валюте за другие товары, сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Сейчас отслеживается, как справляются банки и валютный контроль, нет ли перебоев. Когда система будет окончательно отлажена, далее эту практику логично применить и к другим сферам торговли», — отметила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

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По ее словам, помимо газа сюда относятся нефть, уголь и удобрения. Сначала расчеты в рублях согласятся производить дружественные России страны, а за ними подтянутся и остальные.

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Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов заявил, что перевод торговли ресурсами на рубли как схему хорошо проработали. Ее уже используют европейские партнеры «Газпрома», а потом постепенно будут использовать и государства ШОС.

Ранее министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев заявил, что большая часть стран ЕАЭС переходит на расчеты за газ в рублях

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