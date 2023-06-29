Деньги 29 июня 2023, 07:55 «Страна-банкрот». Захарова прокомментировала новость об увеличении госдолга США вдвое Представитель МИД Захарова назвала США страной-банкротом из-за роста госдолга до 181% ВВП Unsplash

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Госдолг США перед заемщиками достигнет 181% ВВП в 2053 году. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила в своем Telegram-канале о банкротстве страны.

«Страна-банкрот», — написала она.

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Мария Захарова прокомментировала доклад бюджетного управления американского конгресса. Его специалисты спрогнозировали увеличение госдолга США перед заемщиками, за исключением правительства, вдвое — с 98% ВВП в 2023 году до 181% в 2053 году. Эти оценки — более оптимистичные, чем в начале года, когда в управлении заявляли о росте до 195%.

Госдолг США по итогам 2022 года достиг 31,42 триллиона долларов и превысил российский в 107 раз. В тройку стран с самой большой задолженностью вошли также Япония и Китай. Минфин США в июне сдвинул срок дефолта, а экономисты предложили проигнорировать проблему, отпечатать больше денег или выпустить бессрочные облигации.