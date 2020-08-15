Страховщиков обязали вносить изменения в полис ОСАГО по первому требованию

ЦБ обнаружил, что страховщики практикуют следующее: вместо изменений в документе компании предлагают клиенту оформление нового полиса. Регулятор назвал такие действия нарушением закона.

Проблема не считается критически острой, отметили в Центробанке. Тем не менее существование подобных случаев нуждается в разъяснениях.

«Поступило несколько десятков жалоб по данным вопросам, в том числе в отношении крупнейших страховщиков на рынке ОСАГО», — заявили в ЦБ.

Данные в полисе и базе необходимо изменить при смене фамилии, паспорта или водительского удостоверения автовладельца. Сведения также понадобится обновить, если владелец машины потерял документы и получил их дубликат в ГИБДД. Кроме того, изменить и направить водителю новый полис нужно при обнаружении в нем технических ошибок. Например, это касается неправильного написания фамилии или цифры в номере автомобиля.

Изменения важно вносить и в электронных полис.

Отдельно отмечается, что под видом внесения изменений в действующий полис нельзя указывать нового страхователя или автомобиль. В данном случае необходимо оформить новый договор ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать за отсутствие полиса. Если водитель забыл его дома придется заплатить 500 рублей, если он не купил страховку — 800 рублей.