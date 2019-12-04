Страховщики: стоимость полиса ОСАГО снизилась в большинстве регионов

Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности подешевели в 76 регионах, в которых проживают более 95% автовладельцев. В абсолютном выражении стоимость полиса снизилась в среднем на 900 рублей (от 141 рубля на Чукотке до 905 рублей в Магаданской области).

Для легковых автомобилей, зарегистрированных на частных лиц, средняя премия уменьшилась на 3,5%.

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В Москве стоимость ОСАГО снизилась за неполный год на 8,4% или на 709 рублей, в Петербурге — на 5,4% или 420 рублей, в Подмосковье — на 4,9% или 340 рублей.

«Вот уже одиннадцать месяцев — то есть почти целый год — мы наблюдаем одну и ту же тенденцию: средняя премия по ОСАГО неуклонно снижается», — заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, причина этого — начатая в январе реформа ЦБ по индивидуализации тарифов ОСАГО и возросшая в результате конкуренция между страховыми компаниями.

Юргенс выразил уверенность, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.