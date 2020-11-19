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    19 ноября 2020, 03:14

    Страховщики получат рекордную прибыль из-за пандемии

    Кирилл Фролов

    По итогам 2020 года прибыль российских страховщиков достигнет рекордных 305 миллиардов рублей, прогнозирует рейтинговое агентство НКР. Рост прибыли там объясняют влиянием пандемии, сообщил РБК.
    Страховщики получат рекордную прибыль из-за пандемии

    Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, страховых событий стало меньше, объясняют в НКР. При этом COVID-19 также сдержал и увеличение премий страховщиков.

    Российский страховой сектор растет последние пять лет. В 2016 году отрасль заработала 109 миллиардов рублей, в 2017 году — 121 миллиард, в 2018 году — 204 миллиарда, в 2019 году — 247 миллиарда рублей. Повторить успех 2020 года в ближайшие пару лет вряд ли удастся, считают аналитики.

    Препятствиями там называют возвращение страховых случаев на обычный уровень и увеличение конкуренции.

    По прогнозам НКР, в 2021 году страховые компании смогут существенно увеличить доход в сегменте страхования жизни — премии вырастут на 7,3% главным образом за счет стремления банков увеличить доход, предлагая клиентам инвестиционное и накопительное страхование жизни.