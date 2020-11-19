Страховщики получат рекордную прибыль из-за пандемии

Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, страховых событий стало меньше, объясняют в НКР. При этом COVID-19 также сдержал и увеличение премий страховщиков.

Российский страховой сектор растет последние пять лет. В 2016 году отрасль заработала 109 миллиардов рублей, в 2017 году — 121 миллиард, в 2018 году — 204 миллиарда, в 2019 году — 247 миллиарда рублей. Повторить успех 2020 года в ближайшие пару лет вряд ли удастся, считают аналитики.

Препятствиями там называют возвращение страховых случаев на обычный уровень и увеличение конкуренции.

По прогнозам НКР, в 2021 году страховые компании смогут существенно увеличить доход в сегменте страхования жизни — премии вырастут на 7,3% главным образом за счет стремления банков увеличить доход, предлагая клиентам инвестиционное и накопительное страхование жизни.