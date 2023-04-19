Деньги 19 апреля 2023, 19:21 Страховое покрытие пенсионных накоплений в России могут увеличить вдвое ГД приняла во втором чтении проект о повышении порога страхования средств в НПФ в 2 раза Freepik

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, подразумевающий увеличение страхового покрытия пенсионных накоплений с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Порог возмещения средств увеличат для россиян, находящихся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Поправки предложила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Действующий закон предполагает, что права граждан по негосударственному пенсионному обеспечению гарантируются в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но на сумму не более 1,4 миллиона рублей. Подразумевается, что повышение этой суммы поможет привлечь в НПФ новых клиентов, повысить уровень пенсионного обеспечения людей и доверия к пенсионной системе в целом, отмечается в пояснительной записке.

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Изменения предлагают внести в Федеральный закон «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению».

К концу 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения России входило 39 НПФ, общее количество участников превышало 6,2 миллиона.