Страховку по некоторым вкладам в РФ могут увеличить до 10 млн рублей

Соответствующее положение закона начнет действовать с этого четверга, оно распространило систему страхования вкладов (ССВ) на потребительские кооперативы (кроме некредитных финансовых организаций), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации-исполнители общественно полезных услуг.

Возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей, но в некоторых случаях эта сумма может достигнуть 10 миллионов рублей. Среди них получение наследства, продажа жилищной недвижимости, иного имущества, когда деньги находились в банке, у которого отозвали лицензию, а также возмещение физического ущерба и получение социальных выплат.