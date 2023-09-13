13 сентября 2023, 09:47
Страховка раки Александра Невского при передаче Церкви составит 21 миллиард рублей
Раку Александра Невского при передаче Церкви застрахуют на 21 миллиард рублей
Страховка раки святого князя Александра Невского при передаче из Эрмитажа Церкви составит порядка 21 миллиарда рублей. Как сообщил РБК, комплекс будут передавать во владение Александро-Невской лавры по частям.
По словам руководителя правового управления Московской патриархии игуменьи Ксении (Оксаны Чернеги), специальная комиссия Эрмитажа оценила комплекс в 21 миллиард рублей в случае утраты драгоценной раки. При этом оплату страховых взносов взяли на себя благотворители.
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Рака святого князя Александра Невского состоит из нескольких частей: малого деревянного ковчега, большой серебряной гробницы с крышкой-иконой, большой декоративной пирамиды, двух пьедесталов с трофеями и двух напольных подсвечников. Серебряные элементы появились при императрице Елизавете Петровне.
Известно, что все составляющие раки, кроме декоративной пирамиды, передадут РПЦ до 1 декабря этого года. Пирамида пока находится на реставрации, ее направят лавре в течение 20 рабочих дней после окончания восстановительных работ.
Ранее святому князю Александру Невскому открыли памятник в Липецке. На основании монумента разместили цитату из песни Shaman «Встанем». В пресс-службе местной администрации отмечали, по окончании спецоперации на Украине на памятнике великому русскому полководцу появятся даты начала и окончания СВО.
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