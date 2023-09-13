Деньги 13 сентября 2023, 09:47 Страховка раки Александра Невского при передаче Церкви составит 21 миллиард рублей Раку Александра Невского при передаче Церкви застрахуют на 21 миллиард рублей РИА «Новости»

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Страховка раки святого князя Александра Невского при передаче из Эрмитажа Церкви составит порядка 21 миллиарда рублей. Как сообщил РБК, комплекс будут передавать во владение Александро-Невской лавры по частям.

По словам руководителя правового управления Московской патриархии игуменьи Ксении (Оксаны Чернеги), специальная комиссия Эрмитажа оценила комплекс в 21 миллиард рублей в случае утраты драгоценной раки. При этом оплату страховых взносов взяли на себя благотворители.

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Рака святого князя Александра Невского состоит из нескольких частей: малого деревянного ковчега, большой серебряной гробницы с крышкой-иконой, большой декоративной пирамиды, двух пьедесталов с трофеями и двух напольных подсвечников. Серебряные элементы появились при императрице Елизавете Петровне.

Известно, что все составляющие раки, кроме декоративной пирамиды, передадут РПЦ до 1 декабря этого года. Пирамида пока находится на реставрации, ее направят лавре в течение 20 рабочих дней после окончания восстановительных работ.

Ранее святому князю Александру Невскому открыли памятник в Липецке. На основании монумента разместили цитату из песни Shaman «Встанем». В пресс-службе местной администрации отмечали, по окончании спецоперации на Украине на памятнике великому русскому полководцу появятся даты начала и окончания СВО.