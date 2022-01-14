Страховка от дефолта по госдолгу России подскочила в цене почти на 20% за сутки

Рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России резко возросла после того, как российская сторона отметила безрезультатность переговоров с НАТО. Стоимость страховки от российского дефолта выросла сразу на 19%.

Так называемый пятилетний CDS-спред на Россию, который отражает восприятие международными финансовыми рынками странового риска, возрос 13 января сразу на 26 базисных пунктов. Такие данные следуют из терминала Bloomberg.

Это стало самым большим скачком за один день, начиная с марта 2020 года. Тогда риск дефолта в России стал оцениваться выше из-за начала пандемии коронавируса. Обычно страновой риск в России начинает возрастать на фоне того, что западные страны снова выступают с инициативой в сфере введения антироссийских санкций.

Кредитно-дефолтный своп — это инструмент, который позволяет его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем больше повышаются эти платежи, тем более рискованными можно считать базовые обязательства.