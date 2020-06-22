Страхование потребкредитов предложили передать банкам

Представители Общероссийского народного фронта (ЛНФ) направили на имя председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной письмо, в котором поддержали ее инициативу о распространении практики самострахования на потребкредиты. Эта мера может снизить стоимость заемных средств и сделает более прозрачными условия кредита.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Регулятор предложил новую концепцию ипотечного страхования в конце апреля. ЦБ РФ предложил в качестве страхователя при выдаче залогового кредита выступать самому банку. В Банке России сообщили изданию, что для них очень важно мнение организаций, представляющих потребителей, и пообещали внимательно изучить письмо ОНФ.

Страховщики и банкиры также направили в ЦБ свои комментарии, в которых единодушно утверждают, что предложенная мера приведет к обратному результату. В пресс-службе ЦБ сообщили «Известиям», что анализируют полученную информацию и актуализированную концепцию представят общественности после завершения работы.

В ОНФ считают, что нововведение исключит практику навязывания страховых договоров и непрозрачные условия соглашений.

«На наш взгляд, реализацию этой концепции необходимо распространить и на дорогие многолетние потребительские кредиты. В перспективе это сократит количество претензий со стороны заемщиков и в целом позволит повысить уровень ответственности их поведения», — считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Сейчас заемщику отказаться от страховки кредита почти невозможно, так как банки немедленно повышают процентную ставку или вовсе отказывают в выдаче.

В апреле этого года банки России сократили выдачу потребкредитов на 60% до 580 тысяч ссуд. Это в 2,7 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.