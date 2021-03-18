Страхование и снижение комиссий. Эксперт назвал банковские тренды этого года

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал о главных банковских трендах нынешнего года. По его прогнозу, клиентам будут предоставлять более комфортные условия обслуживания, написал сайт NEWS.ru.

Он пояснил, что сейчас политика банков нацелена на максимальное удовлетворение потребительского спроса. Людям будут предлагать все больше дополнительных услуг по типу страхования. Кроме этого, организации начнут уменьшать свои комиссии и станут более мягкими в отношении ставок по кредитам.

«Они будут предлагать сразу дешевый конкурентный продукт, а не делать скидки на тот, за который изначально назначили тройную цену», — уточнил Тосунян.

Помимо прочего, в настоящий момент финансовые структуры стараются повысить уровень доверия клиентов. Банки будут доносить до людей, какие существуют мошеннические схемы, и рассказывать о способах избежать обмана.