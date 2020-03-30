Стокгольмский арбитраж пересмотрел цены на российский газ для поляков

«Газпром экспорт» сейчас изучает решение Стокгольмского арбитража по пересмотру цен на газ для польской PGNiG. Как сообщили в компании, давать оценку по суммам возможных выплат пока преждевременно.

«30 марта ООО „Газпром экспорт“ получило решение Арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией ПГНиГ», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Газпром экспорт».

В компании добавили, что сейчас изучают это решение. «Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно», — заявили представители компании.

В начале февраля стало известно, что PGNiG купила 10% акций норвежского газового месторождения. Польские власти намерены заменить норвежским газом российский.

Председатель правления польской PGNiG Ежи Квецинский тогда рассказывал, что таким образом Варшава стремится получить больше собственного газа для поставок по «Балтийскому газопроводу».