Деньги 10 сентября 2023, 13:56 Стоимости строительства частных домов в России предсказали рост Строительный эксперт Лазовский допустил рост цен на материалы для частных домов Unsplash

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Подорожание строительных материалов для создания загородного жилья из-за ослабления рубля в дальнейшем составит 20-25%. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Руководитель офиса «ТСН Недвижимость» в Балашихе Александр Костин в комментарии агентству обратил внимание, что в зависимости от сегмента рынка и материалов строительство загородных домов относительно уровня сентября прошлого года стало дороже примерно на 10-25%.

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По данным Ассоциации деревянного домостроения, летом возведение домов из клееного бруса с учетом работ стоило 60-65 тысяч рублей за квадратный метр, для каркасных домов цена была 40-45 тысяч рублей, а для домов из газобетона — 70 тысяч рублей.

Импортные составляющие, по словам Костина, за год выросли в цене на 20-60%. А отечественные стройматериалы, судя по информации Росстата за август, подорожали только на 3%.

Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин пояснил, что даже с учетом того, что доля импортных материалов в массовом загородном строительстве небольшая, более 50% российских стройматериалов все равно выпускаются с использованием европейского оборудования.

Если оно выйдет из строя, появится проблема, связанная с перемодернизацией производств, а это спровоцирует рост цен и на отечественные материалы, предупредил специалист.