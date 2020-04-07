Стоимость золота увеличилась до исторического максимума

По информации «Экспресс газеты», увеличение стоимости вызывает и снижение курса доллара. Международные покупатели заинтересованы в покупке сырьевых товаров со стоимостью в валюте США.

Во время торгов в Нью-Йорке июньские фьючерсы на золото выросли на 1% и составили 1711,4 доллара за унцию. Это максимальная стоимость с конца 2012 года.