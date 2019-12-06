Стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых

Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях (МФО) за десять месяцев текущего года «обвалилась» на 225 п. п. Третий квартал стал самым неудачным для МФО с 2016 года. Однако ставки все равно остались слишком высокими.

Эти данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается газета «Известия». В начале года кредит можно было взять под 550% годовых, то сейчас — под 325%. Эксперты считают, что в IV квартале тенденция будет углубляться из-за регуляторных мер банка России.

МФО предрекли массовое закрытие из-за новых требований от Центробанка Подробнее

Однако кредитование россиян в МФО постоянно растет. В 2018 году граждане взяли займы на 186,3 миллиарда рублей. За 2019 год — уже 174,3 миллиарда рублей.

«Меры ЦБ сильнее всего повлияли на значительное изменение среднерыночной ПСК в коротких займах на небольшие суммы. Также мы отмечаем снижение по всем категориям POS-займов до 26–33% в III квартале 2019-го с 30–43% годом ранее», — сообщила изданию директор саморегулируемой организации МФО «МиР» Елена Стратьева.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что за микрозаймами обращаются люди с низки уровнем дохода, чтобы «дожить до зарплаты». Они набирают много долгов, но оплатить их не могут из-за низкого уровня заработной платы. Существуют высокие риски, что они вообще не вернут деньги.

«По этой категории микрокредитов процентная ставка самая высокая. Чем меньше МФО выдают таких ссуд, тем ниже среднее значение ПСК», — объяснил он.

Эксперты отметили, что положительная динамика может привести к уходу с рынка легальных компаний. Они могут перейти в категорию «черных кредиторов». Спрос на ссуды, полученные от нелицензированных организаций растет, тем более, что МФО могут перейти на недобросовестные практики перед закрытием. Елена Стратьева напомнила, что в июле 2020 года вступит в силу требование Центробанка по увеличению капитала до миллиона рублей. Тогда и станет ясно, сколько МФО покинут рынок.