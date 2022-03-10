Стоимость велосипедов вырастет в ближайшее время

Велосипеды в России в ближайшее время могут значительно подорожать. Таким мнением поделился владелец дистрибьютора Electra Bicycle в России Раймонд Меднис. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Из-за приостановки отгрузок [велосипедов с 1 марта] российским велолюбителям стоит готовиться к турбулентности рынка. Мы ожидаем большой дефицит импортных моделей от производителей из Европы, США и Тайваня», — отметил эксперт.

Специалист уточнил, что сильнее всего влияние сакнций россияне почувствуют в мае. При этом, по его мнению, невозможно спрогнозировать, насколько сильно вырастут цены.