Сотовые операторы повысили стоимость тарифов на связь

В компании «Мегафон» рассказали, были пересмотрены условия некоторых архивных тарифов из-за увеличения потребления услуг связи. Повышение цены коснулось немногих клиентов с тарифами, которые уже нельзя приобрести.

В «Билайне» повышение цен оправдали некоторыми новыми законами и затратами на развитие инфраструктуры. В МТС и Tele2 пока никак не прокомментировали данную новость.

Согласно статистическим данным, более двух третей абонентов пользуются пакетными тарифами. Специалисты полагают, что повышение цен планируют все операторы в связи затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

В сами тарифы компании расширят список предоставляемых услуг, а также плату за весь тариф, что даст операторам увеличить доход как с отдельного пользователя, так и по стране в целом.