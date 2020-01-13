    13 января 2020, 04:00

    Сотовые операторы повысили стоимость тарифов на связь

    Александра Каширина

    Сотовый оператор «Мегафон» планирует повысить стоимость архивных тарифов с этого понедельника, «Билайн» — с четверга. Соответствующие уведомления были отправлены пользователям в конце прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Сотовые операторы повысили стоимость тарифов на связь

    В компании «Мегафон» рассказали, были пересмотрены условия некоторых архивных тарифов из-за увеличения потребления услуг связи. Повышение цены коснулось немногих клиентов с тарифами, которые уже нельзя приобрести.

    В «Билайне» повышение цен оправдали некоторыми новыми законами и затратами на развитие инфраструктуры. В МТС и Tele2 пока никак не прокомментировали данную новость.

    Согласно статистическим данным, более двух третей абонентов пользуются пакетными тарифами. Специалисты полагают, что повышение цен планируют все операторы в связи затратами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

    В сами тарифы компании расширят список предоставляемых услуг, а также плату за весь тариф, что даст операторам увеличить доход как с отдельного пользователя, так и по стране в целом.