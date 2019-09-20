Стоимость российских зверей возросла в 400 раз

Минприроды пересчитало стоимость российских лесов и ресурсов животного мира. На конец 2018 года охотничьи ресурсы оценены в 267 миллиардов рублей. Показатель превысил данные за 2017 год в 400 раз.

Министерство относит к охотничьим ресурсам те, добыча по которым ограничена. Это 21 вид животных, уточнил сайт РБК. В 2017 году их стоимость оценивалась всего в 640,6 миллиона в национальной валюте.

По обновленным данным наиболее высокую оценку получили лоси — 88 миллиардов. Косули и дикие северные олени оказались в тройке лидеров. Стоимость их популяции составляет 46,7 и 28,7 миллиарда соответственно.

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Предположительно, оценка могла измениться из-за отлова и отстрела животных. Возможно, дело и в их гибели по естественным причинам. Точного указания на то, почему стоимость пересмотрена, не приводится.

Почти на две трети увеличилась и совокупная стоимость всех лесов. На конец 2018 года она составила порядка девяти триллионов рублей, что на 63% выше показателей 2017-го.