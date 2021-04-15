Стоимость поездки в Подмосковье для туристов рассчитали в Центробанке

Москвичи стали чаще выезжать в Подмосковье, чтобы посмотреть достопримечательности городов и хорошо провести время. Стоимость однодневной поездки вдвоем на собственном автомобиле подсчитали эксперты главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу. Для расчета использовали данные Росстата за март 2021 года.

Пара отправится в Подмосковье на своем автомобиле. Это означает, что на бензин они потратят 964 рубля. Это на 4,8% выше, чем в прошлом году. Сказалось повышение акцизов повышенный спрос.

В дорогу нужно взять две бутылки минеральной воды, а пообедают путешественники в кафе. За это им придется заплатить 89 и 876 рублей. Повышение цены на 4,6 и и 5,8% соответственно связано с соблюдением антиковидных правил и действия новых санитарных норм.

Услуги гида в Московской области за год выросли незначительно. Всего на 3,3%. Узнать подробнее о достопримечательностях Подмосковья от специалиста можно за 428 рублей.

В память о поездке пара купит книгу о городе, а для друзей захватит шоколадку. Цены на бумажную литературу снизились за год на 2,6%. Большинство читателей выбрало электронные гаджеты.

Шоколад напротив подорожал на 6,4% из-за роста цен на сахар. В дело даже пришлось вмешаться правительству, чтобы стабилизировать ситуацию. За подарки туристы отдадут 286 и 454 рубля.

Общая стоимость однодневной поездки в Московскую область вдвоем весной 2021 года обойдется в 3095 рублей. Это на 5,2% дороже, чем в прошлом году, но ниже уровня инфляции.