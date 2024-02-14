Деньги 14 февраля 2024, 11:00 Стоимость парфюмерной продукции резко упала в России Средняя стоимость духов в 2023 году снизилась на 24% РИА «Новости»

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В России в 2023 году средняя стоимость парфюмерной продукции составила 1545 рублей за флакон, что на 24% ниже по сравнению с показателем 2022 года (2042 рубля за единицу). Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.

Во втором квартале прошлого года розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду 2022 года, а туалетной воды — на 19%.

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Эксперты системы маркировки «Честный знак» объяснили это повышением спроса на парфюмерию российского производства. У отечественной продукции цена значительно ниже, чем у импортной. Систему маркировки для производителей и импортеров парфюмерии ввели в России в октябре 2020 года.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что цены на свинину в 2024 году незначительно вырастут. По его словам, подорожание составит плюс 5% к стоимости 2023 года. При этом россияне по-прежнему потребляют порядка 80 кг мяса в год, что соответствует уровню богатых стран.