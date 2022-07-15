Стоимость одного доллара снова опустилась до 57 рублей

Курс доллара к рублю 15 июля приблизился к минимальной стоимости в этом месяце. Об этом сообщило РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» к 13:59 по московскому времени снижался на 1,17 рубля. Минимальная стоимость американской валюты на торгах составила 57,12 рубля. Это один из самых низких показателей с 5 июля.

Также российский рубль укрепился и по отношению к евро. Стоимость этой иностранной валюты в первой половине 15 июля снижалась на 1,37 рубля. Нижняя отметка, которой удалось достичь на торгах, составила 57,37 рубля.

Ранее, 13 июля, стоимость одного доллара впервые с 2002 года превысила стоимость европейской валюты. В этот день в моменте торгов курс европейской валюты достигал 0,9999 доллара.