Такой прогноз дал министр энергетики Соединенных штатов Америки Дэн Бруйетт ведомства с оглядкой на тот факт, что стоимость нефти — это всего труднопредсказуемый показатель. При этом, он делает предположение о росте цен на топливо, основываясь на том, что в течение года запасы сырья будут истощаться.

Кроме того, Бруйетт заявил на дистанционном заседании консультативного совета, что природный газ будет добываться в меньших объемах в первой половине 2021 года, однако уже во втором полугодии объем добычи снова будет наращиваться. Такой факт также будет влиять на стоимость нефти.

Данные факторы приведут к прочному фундаменту восстановления экономики США после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.