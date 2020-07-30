Стоимость нефти возрастет до 50 долларов за баррель в 2021 году — министр энергетики США
Цена на нефть увеличится во второй половине 2021 года до 50 долларов за баррель. Об этом сообщил портал «Нефть капитал».
Такой прогноз дал министр энергетики Соединенных штатов Америки Дэн Бруйетт ведомства с оглядкой на тот факт, что стоимость нефти — это всего труднопредсказуемый показатель. При этом, он делает предположение о росте цен на топливо, основываясь на том, что в течение года запасы сырья будут истощаться.
Кроме того, Бруйетт заявил на дистанционном заседании консультативного совета, что природный газ будет добываться в меньших объемах в первой половине 2021 года, однако уже во втором полугодии объем добычи снова будет наращиваться. Такой факт также будет влиять на стоимость нефти.
Данные факторы приведут к прочному фундаменту восстановления экономики США после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.