Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 45 долларов

По словам аналитиков, такой рост цен на нефть Brent был зафиксирован впервые со 2 сентября нынешнего года. На 12:53 по московскому времени стоимость одного барреля топлива составляла 45,13 доллара, пишет сайт «Экономика сегодня».

Помимо прочего, увеличилась цена на фьючерсы на нефть марки WTI. В 12:46 стоимость барреля природного ресурса поднялась до 42,81 доллара. Отмечается, что в среду, 11 ноября, мировые цены на топливо растут. Цена на нефть марки Brent повысилась более чем на 3%.